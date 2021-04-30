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Haberler Galeri Genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri! Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:57

Genelge ile 20 yaş altı ve izin saatleri! Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

65 yaş üstü ve izin saatleri bugün de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. 17 günlük tam kapanma sürecinde bu yaş grubundaki kişiler kendilerine uygulanan kısıtlamaya ilişkin yeni bir düzenleme olup olmadığı konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir uygulanan bu kısıtlama ile hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izin saatleri dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Bugün ise yeni uygulamaya geçen Tam kapanmada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, bugün sokağa ve şehir dışına çıkabilir mi?" soruları gündeme taşındı.

Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehir dışına çıkabilir mi? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

65 yaş üstü ve ile ilgili tam kapanma genelgesinde yer alan detaylar, sürecin ilk gününde binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. İzin saatleri dışında koronavirüs salgını sürecinde risk teşkil eden bu yaş grubundaki vatandaşların bilindiği üzere dışarı çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Hal böyleyken tam kapanma sürecinin ilk günüyle beraber binlerce kişi bu kısıtlamaya ilişkin yeni bir düzenleme olup olmadığını merak ediyor. "Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, bugün sokağa ve şehir dışına çıkabilir mi?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İşte hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatlerine dair detaylar…

Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehir dışına çıkabilir mi? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

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Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehir dışına çıkabilir mi? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehir dışına çıkabilir mi? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek. Öte yandan, yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehir dışına çıkabilir mi? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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