Genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri! Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri bugün de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. 17 günlük tam kapanma sürecinde bu yaş grubundaki kişiler kendilerine uygulanan kısıtlamaya ilişkin yeni bir düzenleme olup olmadığı konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir uygulanan bu kısıtlama ile hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izin saatleri dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Bugün ise yeni uygulamaya geçen Tam kapanmada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, bugün sokağa ve şehir dışına çıkabilir mi?" soruları gündeme taşındı.