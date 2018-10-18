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’de huzur nöbeti

Giriş Tarihi: 18.10.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 23:59
İdlib’de huzur nöbeti

SABAH, Soçi mutabakatının ardından yeni bir dönemin başladığı 'nin kentinde cephe hattına girdi. Ağır silahlardan arındırılmış sıcak noktalarda muhalif savaşçılar, nöbet tutmayı sürdürüyor

İdlib’de huzur nöbeti

SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de iki ülkenin 'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

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İdlib’de huzur nöbeti

Anlaşmanın ardından 'de sahadaki etkinliğini arttıran Türkiye çatışmaların durmasını sağladı. İdlib'deki en büyük çatı örgütlerinden biri olan Ulusal Kurtuluş Cephesi komutanları, Soçi mutabakatının ardından Türkiye'nin garantörlüğüyle Halep'ten Türkmen Dağı'na kadar olan tüm cephe hatlarında ağır silahların silahsızlanma bölgesinin dışına çıkarıldığını söyledi.

İdlib’de huzur nöbeti

Nurettin Zengi, Ahrar'uş Şam ve Feylak Şam gibi grupların da aralarında olduğu 16 grubun bir araya gelmesiyle kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi komutanlarından Binbaşı Abdüsselam Abdulrezzak, "Biz 'deki muhalifler olarak Soçi anlaşmasından memnunuz. Bölgede yaşayanlar için büyük bir fırsat yarattı.

İdlib’de huzur nöbeti

Türkiye'nin de desteğiyle terörist olmadığımızı ispat ettik. Dünyaya sesimizi duyurmayı başardık" diye konuştu.

İdlib’de huzur nöbeti

​İHANET ETMEYECEĞİZ
Binbaşı Abdulrezzak sözlerine şöyle devam etti: "Biz hiçbir zaman Soçi anlaşmasını bozan taraf olmayacağız ama anlaşmanın bozulması durumunda kendimizi savunma hakkını sonuna kadar kullanacağız.

İdlib’de huzur nöbeti

Soçi siyasi bir anlaşmadır. Biz askerler olarak her durum için hazır olarak bekliyoruz. HTŞ'nin açıklamasında ise bir yanlış anlaşılma var. HTŞ beyanında Soçi'de kabul edilen maddelerle ilgili olumsuz hiçbir şey söylemiyor.

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