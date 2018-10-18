İdlib’de huzur nöbeti

Soçi siyasi bir anlaşmadır. Biz askerler olarak her durum için hazır olarak bekliyoruz. HTŞ'nin açıklamasında ise bir yanlış anlaşılma var. HTŞ beyanında Soçi'de kabul edilen maddelerle ilgili olumsuz hiçbir şey söylemiyor.