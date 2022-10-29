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Haberler Galeri İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu
Giriş Tarihi: 29.10.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 20:47

İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Yerli otomobil Togg'un ilki seri üretim bandından indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, direksiyona geçti.

İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerden itibaren alana giriş yaptı. Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıttı.

İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

Açılış kapsamında kampüste Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. "Bir otomobilden fazlası", "NFT", "Akıllı Yaşam" ve "Dün, Bugün, Yarın" köşelerinde Togg'un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı.

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İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

"Dün, Bugün, Yarın" köşesinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada sergilendi.

İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile açılış öncesi Togg Gemlik Kampüsü'nü gezdi ve test sürüşü yaptı. Akıllı özelliklerinin yanında bağlantılı özellikleriyle sürekli internetin içinde yer alan Togg, kabin içi kamerasıyla Başkan Erdoğan'ın sürüş sırasında fotoğrafını çekti.

İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

Açılış töreni saat 18.00'de Togg'un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı. "Togg Senfoni Orkestrası", geleneksel ile yarının dünyasını bir araya getiren yeni nesil bir sanat performansı ortaya koydu.

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