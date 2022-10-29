İlk Togg seri üretim bandından indi: 60 yıllık hayal gerçek oldu

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerden itibaren alana giriş yaptı. Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıttı.