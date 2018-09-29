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'da köylüler na çıktı

'ın ilçesi Yukarı Çengen Mahallesi'nde köylüler kuraklık nedeniyle na çıktı.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 14:55
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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı
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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı

Kuraklık nedeniyle na çıkan yaklaşık bin kişi, mahalle imamı Mehmet Çam'ın eşliğinde namaz kılıp, yağmur duası etti.

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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı

Daha sonra deniz kenarına kurulan kazanlarda kadınlar tarafından yemek yapıldı.

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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı

Tarladaki ürünlerinden maydanoz, soğan ve zeytinin yeterli su alamadığını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Çakmak, "3-4 aydır mevsim kurak geçiyor.

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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı

Beklenen yağmur gelmedi. Köylülerle na çıktık. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı
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'da köylüler na çıktı
İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı
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