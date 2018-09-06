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'da en çok nereli yaşıyor

Giriş Tarihi: 06.09.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 18:36
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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri dışında bir yer olup da İstanbul yaşayanlar incelendiğinde en çok hangi iller ön plana çıkıyor. İşte il il İstanbul'da yaşayanların memleketleri...

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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri: Burdur - 'daki nüfus: 5 bin 730 kişi

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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri: Hakkari - 'daki nüfus: 9 bin 174 kişi

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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri: Yalova - 'daki nüfus: 10 bin 203 kişi

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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri: Karaman - 'daki nüfus: 11 bin 412 kişi

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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri: Muğla - 'daki nüfus: 13 bin 16 kişi

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'da en çok nereli yaşıyor
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor

Doğum yeri: Uşak - 'daki nüfus: 13 bin 630 kişi

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