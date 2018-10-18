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'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:26
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri dışında bir yer olup da İstanbul yaşayanlar incelendiğinde en çok hangi iller ön plana çıkıyor. İşte il il İstanbul'da yaşayanların memleketleri...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri: Burdur - 'daki nüfus: 5 bin 730 kişi

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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri: Hakkari - 'daki nüfus: 9 bin 174 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri: Yalova - 'daki nüfus: 10 bin 203 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri: Karaman - 'daki nüfus: 11 bin 412 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri: Muğla - 'daki nüfus: 13 bin 16 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri: Uşak - 'daki nüfus: 13 bin 630 kişi

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