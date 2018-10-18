İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkes Sivaslı sanıyordu ama...

Doğum yeri İstanbul dışında bir yer olup da İstanbul yaşayanlar incelendiğinde en çok hangi iller ön plana çıkıyor. İşte il il İstanbul'da yaşayanların memleketleri... Doğum yeri: Burdur - İstanbul'daki nüfus: 5 bin 730 kişi Doğum yeri: Hakkari - İstanbul'daki nüfus: 9 bin 174 kişi Doğum yeri: Yalova - İstanbul'daki nüfus: 10 bin 203 kişi Doğum yeri: Karaman - İstanbul'daki nüfus: 11 bin 412 kişi Doğum yeri: Muğla - İstanbul'daki nüfus: 13 bin 16 kişi Doğum yeri: Uşak - İstanbul'daki nüfus: 13 bin 630 kişi