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İşte 'ın çetesi

Çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınının ardından gözaltına alınan 'ın örgütüyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Öte yandan sosyal medyada Adnan Oktar örgütünün propagandasını yapan örgüt üyesi ve sempatizanlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Ayrıca gözaltına alınan örgüt üyelerinden bazılarının etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Örgüt tarafından dolandırılan, tehdit edilen, cinsel tacize uğrayan birçok kişinin Savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 17:44
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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

örgütüne yönelik İstanbul Emniyeti'nin başlattığı operasyon, ilginç detayları ortaya çıkarttı.

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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

Oktar ile birlikte gözaltına alınan 235 kişi hakkında işlemler devam ederken, 235 kişilik gözaltı listesinde bulunanlar oldukça ilginç geçmişe ve kariyerlere sahip.

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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

Kedicik olarak bilinen ve kamuoyunda oldukça fazla eleştirilere yol açan 'ın kızları ve Aslanlar olarak bilinen erkekleri hakkında çıkan iddialar henüz adli makamlar tarafından ifadelere soru olurken,

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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

Kedicik ve aslanların zengin, iş adamı, yakışıklı, güzel ve ticaret ile uğraşmaları dikkat çekiyor.

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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

İşte örgütünün kadrosu...

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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

GÖKALP BARLAN

26 yıldır örgütünün içerisinde yer alan Barlan, Oktar'ın aslanlarının başında geliyor. Özellikle televizyon kanalı olan A9 TV'de yayınlar yapan Barlan Oktar grubunun adeta yüzü.

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İşte 'ın çetesi
İşte Adnan Oktar'ın çetesi

MERVE BÜYÜKBAYRAK

25 yıldır örgütünde bulunmaktadır. Dünyanın en ünlü markalarından olan ve hızlı tüketim ürünleri üreten uluslararası bir şirketin Türkiye mümessili ve ülkemizin en büyük tekstil ve tül fabrikalarından birinin sahibi, tanınmış, sanayici bir aileye mensuptur.

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