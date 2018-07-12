İşte Adnan Oktar'ın çetesi

MERVE BÜYÜKBAYRAK



25 yıldır Adnan Oktar örgütünde bulunmaktadır. Dünyanın en ünlü markalarından olan ve hızlı tüketim ürünleri üreten uluslararası bir şirketin Türkiye mümessili ve ülkemizin en büyük tekstil ve tül fabrikalarından birinin sahibi, tanınmış, sanayici bir aileye mensuptur.