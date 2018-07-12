İşte Adnan Oktar'ın çetesi

Çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınının ardından gözaltına alınan Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Öte yandan sosyal medyada Adnan Oktar örgütünün propagandasını yapan örgüt üyesi ve sempatizanlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Ayrıca gözaltına alınan örgüt üyelerinden bazılarının etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Örgüt tarafından dolandırılan, tehdit edilen, cinsel tacize uğrayan birçok kişinin Savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 12.07.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 17:44