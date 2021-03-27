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İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! 'de yayımlandı

(YSK), 'de yayımlanan karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Mersin illerinin azalırken, Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayısı arttı. İllerin yeni vekil sayısı şu şekilde oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 09:41
İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

(YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

NÜFUS BiLGiLERiNE GÖRE MiLLETVEKiLi SAYILARI HESAPLANDI

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

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İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mersin'in çıkaracağı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

BUNA GÖRE, MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE

İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

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İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

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