İşte o illerin yeni milletvekili sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

BUNA GÖRE, MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE

