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Japon deprem uzmanından korkutan açıklaması

Giriş Tarihi: 19.10.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:08
Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'da konuştu; kentte 1998 yılı öncesinde yapılan binalarla ilgili uyarıda bulundu, "1998 ve 2007'de Türkiye'de deprem yönetmeliğinde değişiklikler oldu.

Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

Bu değişikliklerden sonra yapılan binalar daha güvenilir ancak önce yapılanlar için risk söz konusu" dedi. Moriwaki, araştırmalara göre 'da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüzde 60 olduğuna dikkat çekti.

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Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

Altınbaş Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından düzenlenen "Deprem Afetine Hazır mıyız?" etkinliğine konuk olan Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri, yüksek mimar ve yüksek mühendis Yoshinori Moriwaki, son 28 yıldır Türkiye'de sürdürdüğü çalışmaları doğrultusunda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

'Japonya'da denetimsiz ve izinsiz bina bulamazsınız'

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca Marmaray ve Osmangazi Köprüsü'nün çalışmalarında da incelemelerde bulunan Moriwaki şöyle konuştu:

Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

"Yapı yönetimi konusunda Türkiye ve Japonya şu anda aynı durumda. 1998 ve 2007'de Türkiye'de deprem yönetmeliğinde değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden sonra yapılan binalar daha güvenilir ancak daha önce yapılanlar için risk söz konusu.

Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

2001 yılında ise yapı denetim sistemi başladı. Bu kontrollerin düzenli yapılmasının dışında belediyelerden izin alınmadan yapılan binalarda yanlışlar olabiliyor ve böyle binalarda sıkıntılar yaşanabiliyor.

Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması

Japonya'da bu şekilde hiçbir bina bulamazsınız, hepsi yönetmeliğe uygun ve izinleri alınmış şekilde yapılmıştır. O nedenle Japonya'da ne kadar büyük deprem olursa olsun binalar çökmüyor.

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