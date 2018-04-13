Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

mesajları burada! İslam alemi için en mübarek olan günler arasında yer alan mübarek Miraç Kandiline bu sene de kavuşmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. 2018 bireyler tarafından internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili resimli kutlama mesajlarını araştıran vatandaşlar için her yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr doğru adres. Siz de uzaklarda yaşayan aile fertlerinize, akrabalarınıza, dostlarınıza SMS, facebook, ınstagram ve whatsApp üzerinden en güzel resimli Miraç Kandili kutlama mesajlarını gönderebilirsiniz. Bu akşam eller semaya yükselecek, müslümanlar camileri dolduracak. Mübarek Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili aynı zamanda peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselişi anlamı da taşıyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 10:08
  • 1
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

Birbirinden yeni sabah.com.tr'de. 2018 en yeni resimli kandil mesajları konusunda doğru adrestesiniz. Mübarek gecesinde Müslümanlar tüm dünyaya birlik mesajları vermeli, sosyal dayanışmayı sağlamalı ve dualarında üzerinde yaşadığımız vatanı vatan yapan değerlerimizi unutmamalıdır. Çanakkale Meydan Muharebesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadele ederek hainlere pabuç bırakmayan güneydoğu şehit ve gazilerimize, 15 Temmuz gecesi hain ve dinsiz FETÖ'nün vatanımıza, ülkemize, demokrasimize ve bayrağımıza saldırışına kayıtsız kalmayarak ülkemizi, vatanımızı savunan şehitlerimizi, Afrin'de kahramanlık destanı yazan mehmetçiklerimizi unutmamalıyız.

EN GÜZEL RESİMLİ 2018 MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

  • 2
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. niz mübarek olsun!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün ... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

  • 4
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

  • 5
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

  • 6
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. niz mübarek olsun!

  • 7
  • 80
2018! En güzel resimli mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
Kandil mesajları 2018! En güzel resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın
BİZE ULAŞIN