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Keçi çobanından “tarihi” buluş

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 19.09.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 19:02
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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

'KONOBLEDON' MU?

'nin Kocasinan ilçesi Yamula Baraj Gölü çevresindeki Çevril ve Taşan Mahallelerinde milattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu. Bir keçi çobanı tarafından bulunan lerin, Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Konobledon' diye adlandırılan fil cinsinin fosilleri olduğu sanılıyor.

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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

BÜYÜK KEMİK KALINTILARI DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bölgede oturan ve keçi çobanlığı yapan Murat Adıyaman, geçen yıl Erkilet Mahallesi'nin Yamula Baraj Gölü kıyısındaki Çevril ve Taşan bölgelerinde çok büyük kemik kalıntıları gördü.

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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

ÜNİVERSİTELER İŞBİRLİĞİ YAPTI

Bir keçi çobanı tarafından bulunan lerle ilgili kazı çalışmalarına Hacıbektaş ve Gazi üniversitelerinin yanı sıra de katkıda bulundu.

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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

HEMEN KAZILARA BAŞLANDI

Olayın ortaya çıkması üzerine Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. tarafından bölgede 'Mega Fauna' araştırma ve kazısı başlattı. kazı çalışmalarına maddi ve araç-gereç takviyesinde bulundu.

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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

KAPADOKYA'DA FİLLER Mİ VARDI?

Çelik, "Bu bölgede keçi çobanımızın uyarısıyla gelen bilgiyi bilim adamlarımız ile değerlendiriyoruz. Dünya literatüründe ilk kez yer alacak Anadolu'da daha doğrusu Kapadokya'daki fil varlığını kanıtlayan bu ler değerli bilim insanlarımızın katkısıyla Bilim Merkezimizdeki laboratuar çalışmaları ile netleşecek"

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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

BAŞKA BİR TÜR ÇIKARSA, DÜNYADA TEK ÖRNEK OLUR

Prof. Dr. , "Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Konobledon' diye adlandırdığımız fil cinsinin leri olduğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fosillerinin olduğu anlaşılırsa Anadolu'daki ilk 'Konobledon' cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür olursa da, bu dünyadaki tek örnek olacaktır. mız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çıkacak'' dedi

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Keçi çobanından “tarihi” buluş
Keçi çobanından “tarihi” buluş

ATLARIN FOSİLLERİ DE İNCELENİYOR

Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. ise "Günümüzde 9 milyon yıl önce fil olduğunu sandığımız bu hayvanlar tıpkı Afrika'da olduğu gibi Anadolu'da bu bölgede yaşamışlar. Şuanda bulunan leri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve sağlamlıkta dünya üzerinde literatüre geçmiş başka örnekler henüz yok. Şuanda fil olduğunu sandığımız canlının kafatası ve kalça kemikleri ve yine aynı bölgede bulunan 3 toynaklı atların fosillerini inceliyoruz. Henüz incelemelerimizin başındayız'' diye konuştu.

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