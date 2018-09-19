Keçi çobanından “tarihi” buluş

BAŞKA BİR TÜR ÇIKARSA, DÜNYADA TEK ÖRNEK OLUR

Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Konobledon' diye adlandırdığımız fil cinsinin fosilleri olduğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fosillerinin olduğu anlaşılırsa Anadolu'daki ilk 'Konobledon' cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür olursa da, bu dünyadaki tek örnek olacaktır. Bilimsel çalışmamız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çıkacak'' dedi



