Kendini müdür olarak atayan başkan, şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

KENDİNİ BELEDİYE ŞİRKETİNE 'MÜDÜR' ATAMIŞTI



İlkay Girgin Erdoğan'ın ismi, temmuz ayında kendi kendisini belediye şirketine müdür olarak atadığı ortaya çıkınca gündeme gelmişti. Kendini belediyenin şirketine müdür atayarak 7 bin 500 lira huzur hakkı alan CHP'li başkan, gelen tepkiler üzerine müdürlük görevinden istifa edip, aldığı iki aylık maaşı bir okula bağışlamıştı.