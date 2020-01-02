Kendini müdür olarak atayan başkan, şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor
Kendini müdür olarak atayan başkan, şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor
İzmir'de Karaburun Belediyesi'nin Eğlenhoca Mahallesi'ndeki kafeterya çalışması, tepkilere neden oldu. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, çalışmaların eski ve tarihi mezarlık üzerinde yapıldığını, çalışmalar sırasında insan iskeletlerinin yüzeye çıktığını ileri sürdü. Belediye Başkanı Erdoğan, temmuz ayında kendini, belediye şirketine müdür olarak atamasıyla da gündeme gelmişti.
Giriş Tarihi: 02.01.2020
15:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
16:50
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