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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si

Zeytin Dalı Harekatı ile 'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir de yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

Giriş Tarihi: 25.03.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 12:13
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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

Zeytin Dalı Harekatı ile 'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir de yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı bölümü ortaya çıkardı. Röntgen cihazından birçok tıbbi malzemenin yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

TERÖRİSTLERİN TEDAVİ EDİLDİĞİ BÖLÜM

'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçenin kuzeybatısındaki de yaptıkları aramada Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu.

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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

50 METRELİK TÜNELLER

nin sığınağında oluşturulan bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi. Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu.

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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılmıştı.

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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

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Mehmetçik 'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı si
Mehmetçik Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi
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