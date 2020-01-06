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MİT'in yeni binası 'KALE' hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' hizmete açılıyor

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete girecek. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni bina bugün hizmete girecek. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





