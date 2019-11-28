Haberler

Galeri

Müftülükten 'Sahte peygamber' açıklaması

Müftülükten 'Sahte peygamber' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bursa İl Müftülüğü olayla ilgili olarak, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.