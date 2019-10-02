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Olası depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

26 Eylül Perşembe günü 'da yaşanan 4.6 şiddetindeki depremden sonra yüzlerce artçı sarsıntı da peş peşe geldi. Hem devlet yetkilileri hem de bilim insanları, 20 yıl önce yaşanan 17 Ağustos 1999 depremindeki acı tablonun bir kez daha yaşanmaması için büyük gayret gösteriyor. Bu bağlamda riskli binalar tahliye edildi. konusunda uzman bilim insanları 'ndeki fay hattının kırılacağını ve şiddeti 7.1 ile 7.5 arasında değişecek bir depremin olabileceğini ifade ediyor. Olası bir depremde İstanbul'da en çok hangi ilçe etkilenecek, hangi ilçede binalar daha yeni hangi ilçede daha eski?

Giriş Tarihi: 02.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 10:35
Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi hem 'u hem Kocaeli'yi hem Yalova'yı hem Sakarya ilçelerini etkiledi. Ardından yaşanan 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de binlerce vatandaş hayatını kaybederken Silivri'de yaşanan son , İstanbullular arasında panik yarattı. Merkez üssünün Silivri olduğu depremin ardından hazırlanan rapora göre fay hattına yakın olmasından dolayı Fatih ilçesi, olası depremde en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Depremde en az zarar görecek ilçeler hangileri? İşte o rapor...

Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDEN EN ÇOK HANGİ İLÇE ETKİLENECEK?

5.8 büyüklüğündeki depreminin ardından hazırlanan rapora göre, fay hattına yakın olmasından dolay Fatih, olası bir depremde en fazla etkilenecek yerlerin başında geliyor.

7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin ardından İstanbul, 20 yıl sonra şiddetli bir ile bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Silivri olan 5,8'lik deprem mega kentte büyük panik yaşattı. Can kaybının olmaması en büyük teselli olurken, korkutan deprem İstanbul'daki yapıların durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.

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Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon yapı bulunuyor. Söz konusu yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşümde süreçleri hızlandıracak yeni bir döneme giriliyor.

FAY HATTINA YAKIN İLÇELERE ÖNCELİK VERİLDİ

11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.

Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

İLÇELERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Valiliği tarafından geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 ilçe belediyesine gönderilen yazılarda en riskli yapıların tespitlerinin yapılması istenmişti.

Belediyeler tarafından ilçe bazında yapılacak tespitlerin ardından her belediyenin kendi kentsel dönüşüm planını hazırlayarak bakanlığa sunması bekleniyor.

Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

Bakanlığın onayı ve çeşitli finansman desteklerinin de devreye alınmasıyla birlikte dönüşüm seferberliği de başlatılmış olacak.

EKONOMİK DESTEK

Burada ise hem özel sektöre hem de belediyelere, kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Geçtiğimiz Mart ayında devam eden Emlak Bankası ise bu noktada devreye girerek finansman kısmında başrolde olacak.

Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

KORKUTAN SAYI

Türkiye genelindeki 6,7 milyon riskli yapının 400 bininin genelinde bulunduğu ifade edilirken, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ise İstanbul'da 66 bin binanın risk tespitinin yapıldığı belirtiliyor.

Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör tarafında yenilenecek.

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