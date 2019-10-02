Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

Bakanlığın onayı ve çeşitli finansman desteklerinin de devreye alınmasıyla birlikte dönüşüm seferberliği de başlatılmış olacak.

EKONOMİK DESTEK

Burada ise hem özel sektöre hem de belediyelere, kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Geçtiğimiz Mart ayında devam eden Emlak Bankası ise bu noktada devreye girerek finansman kısmında başrolde olacak.