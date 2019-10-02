Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek? Depremden sonra hazırlanan rapora göre o ilçe...

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDEN EN ÇOK HANGİ İLÇE ETKİLENECEK?
5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından hazırlanan rapora göre, fay hattına yakın olmasından dolay Fatih, olası bir depremde en fazla etkilenecek yerlerin başında geliyor.
7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin ardından İstanbul, 20 yıl sonra şiddetli bir deprem ile bir kez daha sallandı.
Merkez üssü Silivri olan 5,8'lik deprem mega kentte büyük panik yaşattı. Can kaybının olmaması en büyük teselli olurken, korkutan deprem İstanbul'daki yapıların durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.