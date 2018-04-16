PARS ilk kez sergilenecek!

Modern teknolojileri barındıran özel maksatlı taktik tekerlekli araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor, 60 santimetre yüksekliğinde dik engel ve 120 santimetre uzunluğunda hendek geçebiliyor.

Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, birbirine çok yakın aks yüklerine sahip bulunuyor. Bu tasarım yaklaşımı, araca gevşek ve yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandırıyor.

Amfibi bir araç olan PARS 6X6 İZCİ, suda saatte 8 kilometre hıza çıkabiliyor. En az 600 kilometrenin üzerinde menzili olan PARS 6X6 İZCİ, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip bulunuyor.