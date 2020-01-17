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hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 23:56
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden 97 yaşında hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi olan Rahşan Ecevit, siyasetin dışında sanat ile de yakından ilgilenmiş bir kişilik. İşte Türk siyasetine damga vurmuş Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ona karşı sevgisini anlatmak için "El ele büyüttük" şiirini yazdığı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden , 97 yaşında Ankara'da vefat etti.

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Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerin başında gelen , bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA), 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Ressam, yazar ve siyasetçi kimliği ile tanınan , Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını üstlendi.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Selanik'ten Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan , Robert Koleji'nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan 'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. İşte Rahşan Ecevit'in yaşam öyküsü

Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi 'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.

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