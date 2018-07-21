Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

POKUT YAYLASI'NA GELENLERİ POKUT KİTABESİ KARŞILIYOR

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ilk olarak Pokut Yaylası'nı gezerken, yaylanın girişinde turistleri 'Biz Pokutlular' diye başlayan kitabe karşılıyor. Kitabede "Atalarımızın nesiller boyu yayla olarak kullandığı, doğal ve kültürel bir miras olarak bize bıraktığı Pokut'u gelecek nesillerimize de bozulmadan devredebilmek amacıyla, Pokut'un korunması gerektiği bilincini taşıyarak Pokut Yaylası'nın bir değişim sürecinde olduğunu ve kullanım amacının çeşitlendiğini görerek Pokut'ta birlik ve beraberlik içinde yaşamayı arzulayarak aşağıdaki esasların uygulanması gerektiğini savunuyoruz.