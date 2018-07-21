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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

Giriş Tarihi: 21.07.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 11:24
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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

Rize`nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde yer alan 2 bin 100 rakımın üzerinde bir kardeş gibi yan yana duran Sal ve Pokut Yaylaları, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile dikkat çekiyor.

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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

Her iki yaylada 250 yılı aşkın 120'nin üzerinde yöresel ahşap ev bulunurken, geniş çam ormanlarıyla çevrili Pokut ve 'nı doğa ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle 'nın eşsiz manzarası turistleri bu yaylaya çekerken, Sal Yaylası da bu ilgiden nasibini alıyor.

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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

POKUT YAYLASI'NA GELENLERİ POKUT KİTABESİ KARŞILIYOR

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ilk olarak 'nı gezerken, yaylanın girişinde turistleri 'Biz Pokutlular' diye başlayan kitabe karşılıyor. Kitabede "Atalarımızın nesiller boyu yayla olarak kullandığı, doğal ve kültürel bir miras olarak bize bıraktığı Pokut'u gelecek nesillerimize de bozulmadan devredebilmek amacıyla, Pokut'un korunması gerektiği bilincini taşıyarak Pokut Yaylası'nın bir değişim sürecinde olduğunu ve kullanım amacının çeşitlendiğini görerek Pokut'ta birlik ve beraberlik içinde yaşamayı arzulayarak aşağıdaki esasların uygulanması gerektiğini savunuyoruz.

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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

Pokut'un meşru sahibi Pokutlulardır. Pokutlular, geleneksel olarak bu yaylayı kullandığı herkesçe bilinen köy ve mahallelerden gelen ailelerdir. Pokut'un yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız Pokutlularındır. Pokut, doğal ve kültürel varlıkları ile bir bütündür. Pokut'un doğal ve kültürel varlıklarına zarar verebilecek faaliyetlere izin verilemez. Her Pokutlu`nun özgürlüğü komşularının haklarının başladığı yerde biter.

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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

Pokut'a ilişkin kararlar çoğunluğun rızası ile alınır. Pokut'un ortak sorunlarının çözümünde ve kararların uygulanmasında her birey sorumluluk taşımalıdır.

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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

Bu sorumluluk, çevreyi kirletmemek, yaylayı doğası ve gelenekleriyle yaşatmak için çaba göstermektir. Pokut kadim zamanlarda olduğu gibi sevgi, saygı, sorumluluk ilkeleri yönetim modeli ile gelecek nesillere aktarılacaktır" ifadeleri yer alıyor.

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Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor
Sal ve Pokut Yaylalarının sakinleri gelenlerden tek bir şey istiyor

"BURASI BABANIN YERİ Mİ TAPUSUNU GÖSTER" DİYORLAR

Yörede son yıllarda yaşanan turizm hareketliliğinin ardından yaylanın girişine uyarı levhaları astıklarını ancak bu uyarılara uyulmadığını belirten Pokutlular, yaylalarının doğallığının bozulmasından ve kirlenmesinden endişe ediyor.

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