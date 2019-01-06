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şehitleri anılıyor

Giriş Tarihi: 06.01.2019 11:00
Sarıkamış şehitleri anılıyor

Kars'ın ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

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Sarıkamış şehitleri anılıyor

Kars merkez ve ilçesinde otobüslerle zirveye bırakılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına geldi.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılıyor.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Toplanma alanına giden 7'den 70'e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik önlemi alan jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

65 yaşındaki Nazime Toptaş, yürüyüşe katıldıklarını belirterek "Şehitler için yaşıyoruz, şehitler için öleceğiz, onlar için buradayım. 65 yaşındayım, İstanbul'dan geldim. İyi ki geldim, dualarımız onlarla." dedi.

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