Sarıkamış şehitleri anılıyor

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.