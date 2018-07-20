Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Osmanlısporlu milli futbolcu Serdar Gürler, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Serdar Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu. Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı. Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı. Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazadan sonra takımın kampına katıldı Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bugün trafik kazası geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un milli futbolcusu Serdar Gürler, takımının antrenmanına katıldı. Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi üç günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları için tekrar Bolu'ya gitti.