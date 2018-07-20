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trafik sı geçirdi!

Giriş Tarihi: 20.07.2018 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 08:11
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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Osmanlısporlu milli futbolcu , Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik sı geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Serdar Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.

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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu dan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.

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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

dan sonra takımın kampına katıldı

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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bugün trafik sı geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un milli futbolcusu , takımının antrenmanına katıldı.

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trafik sı geçirdi!
Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi üç günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları için tekrar Bolu'ya gitti.

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