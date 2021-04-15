SON DAKİKA: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Dünya genelinde salgın meydana getiren covid-19 salgınına ilişkin yerli ve yabancı ajanslar üzerinden "corona virüsü son dakika" başlığıyla son dakika haberleri pe peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 2020 Mart ayında ilk vakası tespit edilen covid-19 virüsüne ilişkin yayımlanan en son korona tablosuna göre 62 bin 797 kişide kovid-19 tespit edilerek tedavi altına alındı. Bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşılmaya devam edilirken (14 Nisan 2021 Çarşamba) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak edilerek 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Nisan korona tablosu ve en son haberler.