SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı "KAAN" oldu

YERLİ SAVAŞ UÇAĞININ ADI KAAN OLDU

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda. Değerli Kahramankazanlılar, savunma sanayii kuruluşlarımızın kıymetli mensupları ve değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Savunma Sanayiinde tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı belli oldu | Video