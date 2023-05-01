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Haberler Galeri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı "KAAN" oldu
Giriş Tarihi: 01.05.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 18:36

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı "KAAN" oldu

Son dakika haberleri: Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir gün yaşıyor. Türkiye'nin gurur projeleri MMU ile Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda tanıtıldı. Programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli savaş uçağının adının "Kaan" olduğunu açıkladı, "Milli Muharip uçağımızın isim babası Devlet Bahçeli'dir." ifadelerini kullandı. Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp üstün performansıyla Kaan'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıktı. Milli Muharip Uçak ve Hürjet bugün yapılan törenle tanıtıldı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip uçağın adının "Kaan olduğunu" belirterek, isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu

Çok yakında Hürjet'in Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, Hürjet'in TCG Anadolu Gemisi'ne de konuşlandırılacağını söyledi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu

YERLİ SAVAŞ UÇAĞININ ADI KAAN OLDU

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda. Değerli Kahramankazanlılar, savunma sanayii kuruluşlarımızın kıymetli mensupları ve değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Savunma Sanayiinde tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı belli oldu | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu

Şanlı direnişiyle kahraman ünvanı alan Kazan'daki bu proıgram vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz.

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