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  • Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede jandarma ve tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında 2 veya 3 kişinin olduğu düşünülüyor. AFAD'dan dün yapılan açıklamada, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü hatırlatıldı. Çığ altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, dün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğünün bilgisinin alındığının belirtildiği açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi. Bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:06
Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ikinci çığ faciasında 33 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Çığ altında kalan Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan , UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi." dedi.

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Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

VALİ BİLMEZ: 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 33 vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DÜNKÜ AÇIKLAMASI: 30 VATANDAŞ KURTARILDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır.

Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

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