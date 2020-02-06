Son Dakika Haberi: İşte çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'da son durum

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında 2 veya 3 kişinin olduğu düşünülüyor. AFAD'dan dün yapılan açıklamada, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü hatırlatıldı. Çığ altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, dün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğünün bilgisinin alındığının belirtildiği açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi. Bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.