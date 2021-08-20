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Haberler Galeri Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz'de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor
Giriş Tarihi: 20.08.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 15:44

Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz'de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre; Muğla Köyceğiz'de yeniden yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı. 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilen yangın saat 15.00'te başladı.

DHA
Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz’de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı.

Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz’de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı.

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Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz’de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor

Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz’de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor

İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

Son dakika haberi | Muğla Köyceğiz’de yangın: Helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor
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