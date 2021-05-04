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Haberler Galeri Son dakika | Taksim Camii Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde Taksim Cami manşetleri
Giriş Tarihi: 04.05.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 13:29

Son dakika | Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde manşetleri

Son dakika... 'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. İç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. her dönem medyanın da yoğun ilgi gösterdiği bir tartışma konusu oldu. İşte geçmişten günümüze Taksim Camii manşetleri ve Cuma günü büyük buluşmaya hazırlanan Taksim Camii hakkındaki son dakika gelişmeleri

Son dakika | Taksim Camii Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde Taksim Cami manşetleri

BU CUMA AÇILIYOR

'e Camii için söz veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu projeyi başlangıcından itibaren yakından takip etti ve yaptığı son ziyarette de açılışın müjdesini verdi. Buna göre Cuma günü ilk namaz için kapılarını açıyor.

Son dakika | Taksim Camii Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde Taksim Cami manşetleri

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan bu haftaya denk gelen 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Caminin alt katındaki çok amaçlı salondaki çalışmalar ise, açılışa yetiştirilebilmesi için son hızla devam ediyor. Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.

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Son dakika | Taksim Camii Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde Taksim Cami manşetleri

MEDYANIN HER DÖNEM İLGİ ODAĞI OLDU

medyanın da tüm zamanlarda ilgi odağında olan bir tartışma konusu oldu. Artık cemaatine kavuşma noktasına gelen camii hakkında gerçekleştirilen ve tarih olan tartışmalar, manşetler ve algı operasyonları da anı olarak geçmişte kaldı. İşte o manşetler

Son dakika | Taksim Camii Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde Taksim Cami manşetleri
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Son dakika | Taksim Camii Cuma günü açılıyor! İşte geçmişten günümüzde Taksim Cami manşetleri
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