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son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı , "Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler hale gelmesine vesile oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 16:26
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar , İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Şenler için Eyüpsultan Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı , eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından için helallik alındı.

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta başlayıp, İstanbul'da tekamüle eren, sonra tüm Türkiye'yi, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesinde bir arada bulunuyoruz.

Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenazesinde konuştu: Mirası çok büyük

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

hanımefendinin 20'li yaşlardan itibaren okumakla yazmakla, hakkı hakikati konuşmakla geçen ömrü 81 yaşında nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

'in geride bıraktığı mirasın çok büyük ve anlamlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İdealist Hanımlar Derneği ile kurdukları mücadele gerçekten adeta genç kızlarımız için bir idol olmasını da ortaya koymuştur.

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Hatta seher vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle İslami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından, malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok önemliydi. Tamamen kendi iradesi ile yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla, kararlılığıyla, samimiyetiyle, dirayetiyle kendini neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti.

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