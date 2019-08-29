Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Şenler için Eyüpsultan Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.