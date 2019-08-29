Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Hatta seher vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle İslami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından, malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok önemliydi. Tamamen kendi iradesi ile yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla, kararlılığıyla, samimiyetiyle, dirayetiyle kendini neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti.