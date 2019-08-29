Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenazesinde konuştu: Mirası çok büyük

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yol yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenazede konuştu. Erdoğan: "Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz. Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini islami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi" ifadelerini kullandı.