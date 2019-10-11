Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

/'nın sözde bayraklarını indirdi

() savaşçıları, kapsamında terörden kurtarılan köyünde örgüte ait sözde bayrakları indirdi. Köyde arama-tarama çalışmaları yapan SMO, örgütün sığınak olarak kullandığı tüneller buldu.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 18:11
Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve () tarafından desteklenen devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

savaşçıları, harekat kapsamında terörden kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak, arama tarama faaliyetini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

Bu kapsamda SMO, Rasulayn'da terörden arındırılan köyünde, terör örgütüne ait sözde bayrakları indirirken, arama-tarama çalışmaları sırasında örgütün sığınak olarak kullandığı tünelleri ortaya çıkardı.

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

Önceki gün başlayan kapsamında Fırat Nehrinin doğusunda şu ana kadar 13 köy /'dan kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi
Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi
BİZE ULAŞIN