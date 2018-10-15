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  • Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

Suudi ve Türk yetkililer Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 19:15
Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci 'nın, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

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Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

İşte olay yerinden ilk kareler...

Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor
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Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor
Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor
Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor
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