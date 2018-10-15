Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi. Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi. İşte olay yerinden ilk kareler...