Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü ve kaç kişide var? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçti, önemli açıklamalarda bulundu. Aşılamada yaş sınırının değiştiğini bildiren Bakan Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu alabileceğini ifade etti. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha ölümcül ve hızlı yayılan türün hangi illerde görüldüğünü açıkladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da Delta varyantı görüldü mü? İşte detaylar.