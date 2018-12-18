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TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca yola döküldü

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 07:00 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 07:09
TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü

'nın ilçesinde yüklü TIR'ın dorsesinin kapağının açılması üzerine tonlarca hamsi otoyola döküldü. Trafiğe kapanan otoyol, dökülen hamsilerin belediye ekiplerince kepçe ile toplanıp, yıkanmasının ardından ulaşıma açıldı.

TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü

Olay gece yarısı - Adapazarı karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yüklediği 18 ton ile Adapazarı istikametine giden Serhat Altun (25) yönetimindeki 55 AFK 72 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dorsenin kapağı açıldı.

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TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü

Dorsenin kapağı açılınca kasalanmadan nakledilen hamsiler bir anda yola döküldü. Yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ikazı üzerine duran TIR sürücüsü durumu polise bildirdi.

TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediyesi'ne ait kepçe ile yere dökülen hamsiler temizlenerek, karayolu yıkandı.

TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü

Belediyesi Zabıta ekipleri sürücü Serhat Altun'a, sağlıksız bir şekilde taşıdığı için cezai işlem uyguladı.

TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü
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TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü
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