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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği

Giriş Tarihi: 10.04.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 12:20
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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

Artvin'in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden tonlarca ağırlıktaki araçlarla geçmek zorunda kalan şoförler her gün korku dolu anlar yaşıyor.

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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda yörede daha çok yayalar ve küçük lar tarafından kullanılırken, bölgedeki şantiyesine ve kömür deposuna giden büyük araçların kullanacağı başka bir yol olmaması nedeniyle kamyon, kepçe ve mikser gibi tonlarca ağırlıktaki araçlar da köprüyü kullanıyor.

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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

ların geçişi sırasında den gelen sesler ve köprünün aşırı derecede sallanması herkesin korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

Bölgede başka bir geçiş alanının olmadığını ve bu nedenle asma yü kullanmak zorunda olduklarını belirten Kamyon ü Celal Yurtseven, "Ölümü göze alarak her gün bu köprüyü kullanmak zorundayız.

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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

Acaba halatlar kopacak mı diye tedirgin oluyoruz ancak ekmek parası için ölümü göze alıp den geçiyoruz" dedi.

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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

Yaklaşık 28 ton ağırlığındaki beton yüklü mikser ile asma köprüden sık sık geçmek zorunda kalan mikser şoförü Hüseyin Arslan ise

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Tonlarca ağırlıktaki ların geçtiği
Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

"Bu sırat köprüsü gibi, biz bu dünyada bu köprüden geçiyoruz ki öbür dünyada rahat geçelim" diyerek yaşadıkları durumu esprili bir şekilde anlatıyor.

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