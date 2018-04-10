Tonlarca ağırlıktaki araçların geçtiği ahşap köprü

Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılırken, bölgedeki baraj şantiyesine ve kömür deposuna giden büyük araçların kullanacağı başka bir yol olmaması nedeniyle kamyon, kepçe ve mikser gibi tonlarca ağırlıktaki araçlar da köprüyü kullanıyor.