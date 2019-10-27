"Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması gerçekleştirildi

198 BİN 585 ARAÇ KONTROL EDİLDİ



Uygulamada, 198 bin 585 araç da kontrol edildi. Kontrollerde, 6786 araçla ilgili işlem yapıldı, 16aranan araç tespit edildi, 1518 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında, 27 bin 165 umuma açık iş yeri denetlendi, 234 umuma açık iş yeriyle ilgili işlem yapıldı, 14 iş yeri de kapatıldı. Ayrıca 22 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 20 kurusıkı, 258 mermi, 18 kesici/delici alet, 8 gram kokain, 968,7 gram esrar, 6 gram eroin, 50,3 gram bonzai, 27,8 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy, 831 adet sentetik ecza, 6189 paket kaçak sigara ve 1468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.