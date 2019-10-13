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savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

, ülkelerin silahlı kuvvetleri için en önemli unsurlardan biridir. Savaş uçaklarının asıl amacı, alanı kontrol altına almak ve düşman bombardıman uçaklarının ve diğer destek uçaklarının ait olduğu ülkenin hava sahasına girerek tehdit oluşturmasını engellemektir. Hava kuvveti olarak diğer ülkelerin önüne geçmek, uçak donanımı ve sayısının yanı sıra yüksek pilotluk becerileri gerektirir. Bununla birlikte, savaş uçaklarının neden her ülkenin hava filosunun en temel unsurlarından biri olduğu aşikardır. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçağı sayısı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 19:00
Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

orduların en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bir savaş uçağı, esas olarak diğer uçağa karşı havadan mücadele için tasarlanmış bir askeri uçaktır. Her ne kadar savaş uçaklarının hız, kıvraklık gibi özellikleri belirleyici olsa da savaş uçağı sayısı da orduları gücü açısından önemlidir. Aşağıda ülkelere ait savaş uçağı sayılarını sizler için derledik.

Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

ANGOLA - 78 SAVAŞ UÇAĞI

6 x EMB 314

23 X MIG-21

22 X MIG-23

14 X SU-22

12 X SU-25

1 X SU-27/30

SİPARİŞİ VERİLEN: 12 SU-27/30

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