Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:29
Ulusal Staj Programı (UPS) sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programı (USP) instagram sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklama sonrasında başvuruları 23 Aralık 2024 – 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan staj programında gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...