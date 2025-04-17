Ulusal Staj Programı (UPS) sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI (UPS) SONUÇ DUYURUSU GELDİ!

Ulusal Staj Programı Instagram sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Belge kontrol ve değerlendirme aşamaları devam ediyor. Ulusal Staj Programı stajyer havuzu kısa bir süre sonra işverenlerin erişimine açılacaktır. UlusalStaj Programı'nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." denildi.