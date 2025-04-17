Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ulusal Staj Programı (UPS) sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:29

Ulusal Staj Programı (UPS) sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programı (USP) instagram sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklama sonrasında başvuruları 23 Aralık 2024 – 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan staj programında gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Ulusal Staj Programı UPS sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı (UPS) başvuruları 23 Aralık 2024 – 10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Uzun bir sürenin geçmesinin ardından şimdi ise gözler başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, Ulusal Staj Programı (UPS) sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

Ulusal Staj Programı UPS sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI (UPS) SONUÇ DUYURUSU GELDİ!

Ulusal Staj Programı Instagram sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Belge kontrol ve değerlendirme aşamaları devam ediyor. Ulusal Staj Programı stajyer havuzu kısa bir süre sonra işverenlerin erişimine açılacaktır. UlusalStaj Programı'nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ulusal Staj Programı UPS sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar açıklandığında, adaylar başvuru durumlarını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca, güncel duyurular için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Ulusal Staj Programı UPS sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

Ulusal Staj Programı UPS sonuç duyurusu geldi! Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?