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'dan sonra şimdi de !

Giriş Tarihi: 30.09.2018 08:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 08:55
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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

'nın Gökova Körfezi'ndeki Akyaka sahilinde deniz suyu 20 metre çekildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz iç kesimlerine kadar yürüyüş yaptı.

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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tropik fırtınanın yönünü değiştirdiği ama yöresi için şiddetli yağış beklendiği uyarısının ardından Akyaka sahilinde akşam saatlerinde deniz suyu çekilmesi yaşandı.

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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

20 metreye yakın deniz suyu çekilmesinin ardından sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

Vatandaşlar, ilk defa deniz suyu çekilmesi gördüklerini, öğle saatlerinde deniz suyunun normal olduğunu, akşam saatlerinde çekilme yaşandığını söylediler.

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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

Deniz suyunun medcezir ve dolunay nedeniyle gerçekleştiğini de söyleyen vatandaşlar, deniz suyunun tekrar geri geldiğini açıkladılar.

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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, her yıl mevsim değişikliklerinde yaşanan normal bir deniz suyu çekilmesi yaşandığını ifade ederek, yağmur öncesi de su çekilmesinin olabileceğini açıkladı.

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'dan sonra şimdi de !
Yalova'dan sonra şimdi de Muğla!

Öte yandan dün 'da da benzer bir olay yaşanmıştı.

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