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Haberler Galeri Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:21

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi

Hafta içi her gün ekranlara gelen yemek programı Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Her gün bir yarışmacı davet sofrası hazırlayarak diğer yarışmacıları ağırlıyor ve haftanın en yüksek puanını almaya çalışıyor. Haftanın finalinde Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt arıyor. 150 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Peki, TV8 ile 18 Nisan Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi

Yemekteyiz birincisi 5 günün sonundaki puan durumu ile ortaya çıkıyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar birbirinden farklı menüleri yarışmacılara beğendirmeye çalışıyor. Çorbadan tatlıya tam bir menüyle yarışan yarışmacılar için heyecan dorukta. Peki, TV8 ile 18 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Nisan tarihli bölümünde haftanın finalini gerçekleştiriyor. Hafta boyu en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Kazanan henüz belli olmadı.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Muhammed Bey

Ceylan Hanım

Ayşe Hanım

Nejla Hanım

Kahraman Bey

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi