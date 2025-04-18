Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
14:21
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi
Hafta içi her gün ekranlara gelen yemek programı Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Her gün bir yarışmacı davet sofrası hazırlayarak diğer yarışmacıları ağırlıyor ve haftanın en yüksek puanını almaya çalışıyor. Haftanın finalinde Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt arıyor. 150 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Peki, TV8 ile 18 Nisan Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu, hangi yarışmacı?