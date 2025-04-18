Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 18 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali ve büyük ödülün sahibi

Yemekteyiz birincisi 5 günün sonundaki puan durumu ile ortaya çıkıyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar birbirinden farklı menüleri yarışmacılara beğendirmeye çalışıyor. Çorbadan tatlıya tam bir menüyle yarışan yarışmacılar için heyecan dorukta. Peki, TV8 ile 18 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?