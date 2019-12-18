Yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına büyük darbe; Operasyonlar kamerada

100 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ



Üçüncü operasyon ise Kartal'da yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek üzere ev ve iş yerlerinde saklayan kişileri tespit eden Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Kartal'da belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 840 gram kokain ve 100 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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