Yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına büyük darbe; Operasyonlar kamerada

110 SOKAK SATICISI YAKALANDI
16 Kasım'da ise 11 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelikte çalışma gerçekleştirdi. Beyoğlu, Kağıthane ve Bağcılar'da uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik emniyet ekipleri 6 aylık bir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucunda tespit edilen 131 şüphelinin yakalanması için Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese 16 Kasım günü saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.