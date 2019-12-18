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Yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına düzenlenen nefes kesen operasyonlar kamerada!

18.12.2019 | 16:17

İstanbul'da yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çeşitli ilçelerde operasyon düzenlendi. Polis kameralarına yansıyan operasyonlarda birçok şüpheli yakalanırken kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

İlk operasyon Küçükçekmece ve Avcılar'da yapıldı. Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan şebekenin yurt dışından İstanbul'a yüklü miktarda eroin getirecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipler, Küçükçekmece ve Avcılar'da iki ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 95 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EĞLENCE MEKANLARINA DAĞITIYORLARDI

İkinci operasyonun adresi Fatih oldu. Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, eğlence mekanlarında metamfetamin maddesi dağıtımının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtımının yapılmadan yakalanması için uzun süreli teknik ve fiziki takip başlattı. 30 Kasım günü Fatih'de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Üçüncü operasyon ise Kartal'da yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek üzere ev ve iş yerlerinde saklayan kişileri tespit eden Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Kartal'da belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 840 gram kokain ve 100 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İMALATHANESİ

Operasyon yapılan diğer bir nokta da Beylikdüzü oldu. İran uyruklu şüphelilerin metamfetamin maddesini depoladıkları ve bu uyuşturucu maddeyi çeşitli yöntemlerle çoğaltarak yüklü miktarlar halinde piyasaya sürdüklerini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, takip ettikleri şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 71 kilo 500 gram metamfetamin ve 26 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonun düzenlendiği depoyu inceleyen ekipler, deponun metamfetamin maddesinin çoğaltılmasında kullanılan bir imalathane olduğunu belirledi. Şüphelilerin, İran'dan getirdikleri metamfetamini depoda çoğaltıyor ardından piyasaya sürüyorlardı. Baskın yapılan deponun cumhuriyet tarihindeki en büyük metamfetamin çoğaltma imalathanesi olduğu öğrenildi. Ele geçirilen afyon sakızının ise bisiklet tekerlerinin içerisinde bulunan iç lastiklerin içerisine saklanmış olarak bulundu. Operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 yabancı uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

110 SOKAK SATICISI YAKALANDI

16 Kasım'da ise 11 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelikte çalışma gerçekleştirdi. Beyoğlu, Kağıthane ve Bağcılar'da uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik emniyet ekipleri 6 aylık bir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucunda tespit edilen 131 şüphelinin yakalanması için Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese 16 Kasım günü saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları evlerde yapılan aramalarda ise toplam 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 4 bin 600 ecstacy hap ve 5 bin 795 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

OPERASYONLAR KAMERADA

Yapılan operasyonlardan bazıları polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli evlere giren polislerin adreslerde arama yaptıkları ve çok sayıda uyuşturucu madde buldukları görülüyor.

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