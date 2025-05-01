1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda da resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil kapsamında birçok kişi, hangi kurumların hizmet vereceğini araştırmaya başladı. Özellikle bankalarda işlem yapacak vatandaşlar, "1 Mayıs bankalar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgiler…