Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:33

1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil takviminde yer alması nedeniyle birçok vatandaş tarafından "1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara verirken, bankaların durumu da merak konusu oldu. Peki; bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs özel ve kamu bankaları çalışma saatleri!

1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda da resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil kapsamında birçok kişi, hangi kurumların hizmet vereceğini araştırmaya başladı. Özellikle bankalarda işlem yapacak vatandaşlar, "1 Mayıs bankalar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgiler…

1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Buna göre; bankalar 1 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri

EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

1 Mayıs'ta EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Ancak, aynı bankaya yapılan havale işlemleri mobil ya da internet bankacılığı aracılığıyla günün her saati yapılabiliyor. Ayrıca, FAST sistemi sayesinde farklı bankalar arasında da 7/24 anlık para transferi mümkün. Bu sayede tatil günlerinde de kesintisiz işlem yapılabiliyor.

1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri