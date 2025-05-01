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1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
06:33
1 Mayıs banakalar açık mı, resmi tatil mi, çalışıyor mu? 1 Mayıs kamu ve özel bankaların çalışma saatleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil takviminde yer alması nedeniyle birçok vatandaş tarafından "1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara verirken, bankaların durumu da merak konusu oldu. Peki; bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs özel ve kamu bankaları çalışma saatleri!