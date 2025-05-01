1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Yatırımcıların gündeminde "1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul açık mı, çalışıyor mu?" sorusu yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle Borsa İstanbul çalışma saatleri merak konusu oldu. Hisse ve fon yatırımı yapanlar, borsanın tam gün mü, yarım gün mü açık olacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? İşte ayrıntılar…