1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba