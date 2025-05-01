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Haberler Yaşam 1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:44

1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu ve özel kuruluşta faaliyetler durduruluyor. Bu kapsamda yatırımcılar, "1 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hisse senedi ve fon işlemleriyle ilgilenenler, Borsa İstanbul çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte detaylar.

1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Yatırımcıların gündeminde "1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul açık mı, çalışıyor mu?" sorusu yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle Borsa İstanbul çalışma saatleri merak konusu oldu. Hisse ve fon yatırımı yapanlar, borsanın tam gün mü, yarım gün mü açık olacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? İşte ayrıntılar…

1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Resmi tatil takvimine göre Borsa İstanbul, 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.

Borsa, 2 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.

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1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?