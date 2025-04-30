1 MAYIS MESAJLARI 2025 || Yeni, en güzel, farklı 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri ile resimli Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir işçinin hakkının yenilmediği, umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.