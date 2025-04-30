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Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:56

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen bugünle ilgili olarak özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler "1 Mayıs 2025 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan Emek ve Dayanışma Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Peki, 1 Mayıs Resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte detaylar

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?

1 Mayıs 2025 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı kutlanacak. dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde ise gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Resmi tatillerde okullar ve kamu kurumlarının kaplı olması nedeniyle İşçi Bayramı öncesinde de araştırmalar başladı. Peki, Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?

1 MAYIS PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle Perşembe günü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitime ara verilecek.

1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.