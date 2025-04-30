1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?

1 Mayıs 2025 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı kutlanacak. dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde ise gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Resmi tatillerde okullar ve kamu kurumlarının kaplı olması nedeniyle İşçi Bayramı öncesinde de araştırmalar başladı. Peki, Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu?