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1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
07:56
1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen bugünle ilgili olarak özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler "1 Mayıs 2025 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan Emek ve Dayanışma Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Peki, 1 Mayıs Resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte detaylar