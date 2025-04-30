1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak. Peki, 1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray ve İZBAN toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte detaylar…