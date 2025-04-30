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Haberler Yaşam 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:48

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor ve resmi tatil olarak kutlanacak. Bu özel gün için toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Geçmiş yıllarda özel günlerde ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle, büyük şehirlerdeki İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde de 1 Mayıs'ta toplu taşımanın durumu gündemde. Peki, 1 Mayıs'ta metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olacak mı?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak. Peki, 1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray ve İZBAN toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte detaylar…

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Bu kapsamda, 1 ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinde ulaşım ücretsiz olacak.

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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

1 MAYIS ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray hizmeti ücretsiz olacak.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

1 MAYIS İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İZBAN ücretsiz olacak.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?