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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
07:48
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs 2025 Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor ve resmi tatil olarak kutlanacak. Bu özel gün için toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Geçmiş yıllarda özel günlerde ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle, büyük şehirlerdeki İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde de 1 Mayıs'ta toplu taşımanın durumu gündemde. Peki, 1 Mayıs'ta metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olacak mı?