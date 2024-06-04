1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

Siber polisinin 2 yıl süren soruşturmasında ilk olarak belirlenen 3 bin şüpheli üzerinde yapılan detaylı çalışması sonucunda 127 kişilik ana kadro ortaya çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturma hakkında; Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve bankalara bilgi geçti.