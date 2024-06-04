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1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
06:21
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı
Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Dolandırıcılık örgütünün yeni üyelerini kampa aldığı ve sertifika verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı.