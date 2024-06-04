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Haberler Yaşam 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 06:21

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Dolandırıcılık örgütünün yeni üyelerini kampa aldığı ve sertifika verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı.

ÖMER ÇETİN
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirlendi.

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1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

3 BİN ŞÜPHELİ TEK TEK İNCELENDİ

Vatandaşı soyup soğana çevirmek amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına SABAH ulaştı.

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Smart Trade Coin' üzerinden vurgun gerçekleştiren organize suç örgütünü mercek altına aldı.

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri! Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar: SABAH o belgeye ulaştı

Siber polisinin 2 yıl süren soruşturmasında ilk olarak belirlenen 3 bin şüpheli üzerinde yapılan detaylı çalışması sonucunda 127 kişilik ana kadro ortaya çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturma hakkında; Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve bankalara bilgi geçti.

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