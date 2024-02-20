1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

22 YAŞINDA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bu olaydan 6 ay sonra ise Ayşe-Çetin Güven çifti Güler'i evlatlık edindi. Güven çifti, Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi.