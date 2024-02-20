Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:26

1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

48 yaşındaki Güler Güven'in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı. yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulunan Güven, yıllardır ailesini aradığını anlattı. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sonra kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, "22 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

Her şey 13 Mart 1977'de başladı. Güler Güven, 1 yaşındayken kentin en işlek noktalarının olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolanırken zabıta ekipleri tarafından bulundu. Güven önce polise sonra Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na teslim edildi.

1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

22 YAŞINDA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Bu olaydan 6 ay sonra ise Ayşe-Çetin Güven çifti Güler'i evlatlık edindi. Güven çifti, Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

Bu olaydan 6 ay sonra ise Ayşe-Çetin Güven çifti Güler'i evlatlık edindi. Güven çifti, Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi.

1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

"GÜNLERCE AĞLADIM"
Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar öz ailesi zannettiğini belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. Hep birlikte olurduk.

1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!

22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Oradan öğrenmiş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Çok seviyorlardı beni.

SON DAKİKA