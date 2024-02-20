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1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:26
1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dolaşırken bulundu: Ailemi arıyorum!
48 yaşındaki Güler Güven'in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı. yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulunan Güven, yıllardır ailesini aradığını anlattı. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sonra kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, "22 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.