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Haberler Yaşam 1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 00:02

1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur'un yapılan çalışmalar sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kız, dayısı ve tutuklanan diğer akrabalarla birlikte öldürülüp ardından da evin girişindeki kuyuya atıldığı daha sonra da üzerine beton döküldüğü öğrenildi. Öte yandan Uyğur, dayısı Yaşar T., ile aynı evde kaldığı dönemde cinsel istimara uğradığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. İşte kan donduran detaylar...

İHSAN TUNÇOĞLU
1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Mayıs 2025 tarihinde başvuran H.E.T., kardeşi Nagihan Uyğur'dan bir yıldır haber alamadığını bildirdi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp şahsın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

Soruşturma kapsamında, aile bireylerinden O.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. O.Ç., Nagihan Uyğur'un dayısı Yaşar T.tarafından geçmişte cinsel istismara uğradığını ve bu durumun ailenin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

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1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

İNFAZ KARARI İDDİASI

İfadeye göre, olayın duyulmasından korkan aile üyeleri, 2023 yılının Eylül ayında Nagihan Uyğur'u ortadan kaldırma kararı aldı. O.Ç., verdiği ifadede, Ekim 2023'te dayı Yaşar T.'nin Nagihan'ı iple boğarak öldürdüğünü ve cesedi evin bahçesindeki bir kuyuya attığını belirtti.

1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

O.Ç., cesedin üzerinin moloz ve betonla kapatıldığını, kendisinin de bu sürece yardım ettiğini itiraf etti. Cinayetin işlendiği Börekçiler Mahallesi'ndeki evin 2024 yılında 1 milyon TL'ye satıldığı tespit edildi.

1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin 8 Mayıs sabahı olay yerinde yaptığı kazı çalışmasında, kayıp Nagihan Uyğur'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.T. (23), H.E.T. (22), F.Ç. (62), E.S.T. (20), E.Ç. (35), H.T. (40), G.U. (15) ve O.Ç. (37) adlı şahıslardan 7'si 9 Mayıs'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 15 yaşındaki G.U. savcılıktan serbest bırakılırken, ailede bulunan 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.