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1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
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1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!
Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur'un yapılan çalışmalar sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kız, dayısı ve tutuklanan diğer akrabalarla birlikte öldürülüp ardından da evin girişindeki kuyuya atıldığı daha sonra da üzerine beton döküldüğü öğrenildi. Öte yandan Uyğur, dayısı Yaşar T., ile aynı evde kaldığı dönemde cinsel istimara uğradığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. İşte kan donduran detaylar...