1 yıldır kayıp olan Nagihan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kuyuya atılıp, üzerine beton dökülmüş!

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin 8 Mayıs sabahı olay yerinde yaptığı kazı çalışmasında, kayıp Nagihan Uyğur'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.T. (23), H.E.T. (22), F.Ç. (62), E.S.T. (20), E.Ç. (35), H.T. (40), G.U. (15) ve O.Ç. (37) adlı şahıslardan 7'si 9 Mayıs'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 15 yaşındaki G.U. savcılıktan serbest bırakılırken, ailede bulunan 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.