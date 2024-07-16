Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 yıldır kayıp Veli Eren'den ilk izler! İzmir'de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:10

1 yıldır kayıp Veli Eren'den ilk izler! İzmir'de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...

İzmir'de yaşayan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te tatile gitti. Ailesi oğlundan en son 16 Temmuz 2023'te haber alabildi. 1 yıldır kayıp olan Veli Eren Atay'ın ilk izine ulaşıldı. Acılı aile üzüntüsünü "Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.

DHA
1 yıldır kayıp Veli Eren’den ilk izler! İzmir’de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...

İzmir'de yaşayan Veli Eren Atay'den tam 1 yıldır haber alınamıyor. Acılı aile sabırla beklediğini ifade ederken Veli Eren'e ilişkin ilk izlere rastlandı.

1 yıldır kayıp Veli Eren’den ilk izler! İzmir’de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...

VELİ EREN ATAY'DAN 1 YILDIR HABER ALINAMIYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinden eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 1 yıldır haber alınamıyor. Baba Mehmet Atay "Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 yıldır kayıp Veli Eren’den ilk izler! İzmir’de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...

Marangoz Mehmet Atay (49) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti.

1 yıldır kayıp Veli Eren’den ilk izler! İzmir’de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı, mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

1 yıldır kayıp Veli Eren’den ilk izler! İzmir’de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi.

SON DAKİKA