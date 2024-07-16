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1 yıldır kayıp Veli Eren'den ilk izler! İzmir'de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
11:10
1 yıldır kayıp Veli Eren'den ilk izler! İzmir'de acılı aileden kahreden sözler: Ünlü isimler de...
İzmir'de yaşayan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te tatile gitti. Ailesi oğlundan en son 16 Temmuz 2023'te haber alabildi. 1 yıldır kayıp olan Veli Eren Atay'ın ilk izine ulaşıldı. Acılı aile üzüntüsünü "Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.