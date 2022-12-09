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Haberler Yaşam 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:50

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü kutlu olsun. Dil, din, millet ve ırk fark etmeksizin her insanın eşit haklara sahip olduğu, herkesin aynı çatı altında birleşmesi gerektiğini temsilen 10 Aralık'ta bu önemli gün kutlanır. Gün geldiğinde Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri herkes tarafından paylaşılarak bu değerli felsefe milyonlarca kişiyle paylaşılır. Her 10 Aralık, herkesin eşit şartlara sahip olması gerektiğini yüreğimizde hissettiğimiz o gün olarak akıllara kazınır. İşte yeni 10 Aralık 2022 Dünya İnsan Hakları Günü mesajları resimli – fotoğraflı için tıkla indir

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları ve sözleri 2022 sıklıkla aratılıyor. Her yıl 10 Aralık'ta dünyadaki her insanın eşit olduğunu fark etmek amacıyla, insanlar birbirlerine Dünya İnsan Hakları günü mesajları gönderiyor. Biz de sizler için en güzel ve e anlamlı Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli olarak hazırlandık.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

Gerçek oIan tek yarış! İnsanIık yarışıdır.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

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10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLERİN İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajları resimli 2022: En anlamlı ve en özel, ünlü düşünürlerden duygusal, fotoğraflı ve resimli Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

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